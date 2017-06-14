Среди пострадавших при пожаре в жилом доме на западе Лондона нет граждан РФ

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ЛОНДОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Граждан России нет среди пострадавших в результате крупного пожара в жилом доме Grenfell Tower в западной части Лондона. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Великобритании.
"Посольство обратилось в полицию, информации о гражданах РФ, пострадавших при пожаре, не поступало. Звонков на экстренный номер дежурного консула также не было", - сказал представитель российского дипмиссии.
Сообщения о пожаре в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower поступили на пульт экстренных служб в 01:16 по местному времени (03:16 мск). По словам очевидцев, он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания. В пожарной службе информировали, что в результате пожара есть погибшие, на данный момент их точное число неизвестно, более 50 пострадавших доставлены в больницы. Для тушения огня задействованы две сотни пожарных и 40 единиц техники, на месте работают более 20 бригад скорой помощи.