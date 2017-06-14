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Вице-мэр Курска Зайцев подозревается в соучастии в вымогательстве

Происшествия
14 июня, 12:07 UTC+3 КУРСК /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина

Обвинение вице-мэру будет предъявлено в ближайшее время, уточнила пресс-служба регионального следственного управления СК

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КУРСК, 14 июня. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Задержанный накануне вице-мэр Курска Николай Зайцев подозревается в соучастии в вымогательстве, сообщила в среду пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Вымогательство, совершенное группой лиц, в особо крупном размере" УК РФ", - уточняется в сообщении.

Ранее в следственное управление по Курской области обратился руководитель ООО, который сообщил, что ему угрожают и требуют передать право собственности на 20 гаражных боксов общей стоимостью более 8 млн руб. По данным следствия, в Зайцев принимал участие в этом преступлении.

Обвинение вице-мэру будет предъявлено в ближайшее время, уточнила пресс-служба регионального следственного управления СК. В отношении чиновника также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Зайцев с марта 2014 года по декабрь 2015 года возглавлял УМВД Курска, затем перешел на работу в городскую администрацию на должность вице-мэра по административно-хозяйственной деятельности.

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