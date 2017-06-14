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Суд арестовал 116 объектов недвижимости организаций мачехи экс-главы Марий Эл Маркелова

Происшествия
14 июня, 12:27 дата обновления: 14 июня, 12:43 UTC+3

Кадастровая стоимость арестованного имущества шести компаний составляет около 550 млн рублей, рассказал адвокат Сергей Севрук

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на 116 объектов недвижимости, принадлежащих шести организациям, аффелированным, по мнению следствия, с мачехой бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Севрук.

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"Судом по ходатайству следователя наложен обеспечительный арест на имущество шесть организаций - ООО "Телекомпания 12 регион", ООО "Июнь 2006", ООО "Кардинал", ООО "Воскресенский парк", ООО "Марийский цемент" и ООО "Цукшинский карьер". Всего арестовано 116 объектов недвижимости, принадлежащих этим компаниям. Это квартиры, дома, земельные участки. Кадастровая стоимость арестованного имущества составляет около 550 млн рублей", - сказал он.

20 апреля Басманный суд также арестовал 23 объекта недвижимости Маркелова и его бывшей супруги на сумму 350 млн рублей. Таким образом, отметил Севрук, общая сумма всего арестованного имущества Маркелова, его бывшей супруги и мачехи составляет около 1 млрд рублей, что превышает сумму вменяемой Маркелову взятки. 14 июня, как ожидается, Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест имущества организаций.

По словам адвоката, арест на данное имущество был наложен необоснованно, так как мачеха Маркелова имеет к этим организациям опосредованное отношение, "где-то она была учредителем, а к некоторым компаниям она вообще не имеет отношения".

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило Маркелову обвинение в получении взятки, его предполагаемая соучастница Наталия Кожанова обвиняется по статье "Посредничество во взяточничестве". По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от владельца птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал находящегося на лечении в Израиле Криваша, он объявлен в международный розыск. Как отмечал ранее Маркелов, рассматриваемая как взятка сумма была стоимостью покупки его сельскохозяйственного предприятия АО "Тепличное" Кривашом.

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