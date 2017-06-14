Бизнесмен Михайлов просит взыскать с Навального и ФБК 500 тыс. руб. по иску о защите чести

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Бизнесмен Сергей Михайлов просит взыскать 500 тыс. рублей с Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по иску о защите чести достоинства и деловой репутации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Люблинского суда Москвы.

"Истец просит взыскать с каждого из ответчиков по 250 тыс. рублей, а также просит оплатить все судебные издержки", - сказала представитель суда.

Бизнесмен требует опровергнуть сведения из фильма "Чайка", в котором его называют криминальным авторитетом. Он также просит признать распространенные сведения порочащими и не соответствующими действительности и удалить с интернет-ресурса.

Люблинский суд 29 июня проведет беседу по иску.

Это уже не первый иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному. 31 мая Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции и сведения о его якобы судимости за изнасилование.