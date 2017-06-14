Обвиняемая в подготовке теракта в Ростове-на-Дону планировала самоподрыв

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Теракт, готовившийся в центре Ростова-на-Дону, планировалось совершить путем самоподрыва, по данным следствия, его должна была совершить одна из соучастниц преступления. Об этом сообщила в среду во время заседания в Северо-Кавказском военном суде гособвинитель.

Первое заседание по делу о подготовке теракта в Ростове- на-Дону проходит в среду в Северо-Кавказском военном окружном суде. На скамье подсудимых - Татьяна Карпенко и Наталья Гришина. Как сообщалось ранее, они обвиняются в приготовлении к теракту и содействии террористической деятельности. По словам гособвинителя, дело третьей фигурантки - Виктории Семеновой рассматривается в особом порядке и выделено в отдельное судопроизводство.

"Взрывоопасный предмет находился по месту жительства Семеновой, на которую очень сильное влияние имела Карпенко. Благодаря своевременным мерам, предпринятым сотрудниками правоохранительных органов, преступление удалось предотвратить. Совершить теракт планировалось путем самоподрыва", - рассказала гособвинитель. По версии правоохранителей, самоподрыв должна была совершить Семенова.

По данным следствия, Татьяна Карпенко и Наталья Гришина являются сторонниками исламистских радикальных движений и разделяют взгляды международных террористических организаций, в том числе "Имарат Кавказ" и "Исламское государство", деятельность которых запрещена на территории России.

Как полагает следствие, с октября 2015 года по январь 2016 года обвиняемые намеревались совершить террористический акт под видом религиозного самоубийства в одном из торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону. Для этого они нашли орудия совершения преступления - взрывчатые вещества и взрывные устройства, кнопку электрического звонка для замыкания электрической сети, саморезы в качестве поражающих элементов и скрыли все это в камуфлированном жилете.

В ходе судебного заседания в среду, как и во время предварительных слушаний, обе подсудимые отказались признать свою вину. Также на суде было объявлено, что Татьяна Карпенко была судима по статье УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" в 2015 году. Более того, ранее ее обвиняли по 156 статье УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".