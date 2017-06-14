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Полиция выявила хищение 100 млн рублей из столичного банка

Происшествия
14 июня, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В настоящее время бывший председатель совета директоров банка арестован, один из акционеров помещен под домашний арест

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полиция выявила схему хищения активов столичного банка на 100 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Денежные средства выводились под видом выдачи кредитов подконтрольным коммерческим организациям. Займы выдавались без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились на счета других аффилированных организаций и присваивались", - сообщила она.

Впоследствии для сокрытия преступления задействованные в мошеннической схеме компании были ликвидированы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

В рамках расследования в Московском регионе было проведено более 25 обысков в жилых и офисных помещениях, изъято 30 печатей фирм-однодневок, 25 электронных ключей системы "Банк-клиент" и другие документы. В рамках расследования арестован бывший председатель совета директоров банка, один из акционеров помещен под домашний арест.

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