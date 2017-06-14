Полиция проверяет информацию о краже скрипки Страдивари у жителя Москвы

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские проверяют заявление адвоката, клиент которого сообщил о краже скрипки работы Антонио Страдивари из квартиры в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В полицию обратился адвокат, представляющий интересы 78-летнего мужчины. По его словам, клиент заявил о подмене принадлежащей ему скрипки работы XVII века. Музыкальный инструмент хранился в квартире его дочери в Малом Кисловском переулке, однако в ходе бракоразводного процесса ее муж якобы подменил дорогостоящую скрипку на обычную", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что официальные документы, подтверждающие подлинность украденной скрипки, в полицию предоставлены не были. Кроме того, специалисты, осмотревшие музыкальный инструмент, рассказали, что его футляр изготовлен в XVII веке, а сама скрипка сделана в XX веке.
В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт подачи заявления о хищении.
"13 июня в полицию обратился законный представитель мужчины, 1939 года рождения, и заявил о хищении дорогостоящего музыкального инструмента из квартиры в Малом Кисловском переулке", - сказали в ГУ МВД. Заявление зарегистрировано в установленном законом порядке, в настоящее время по нему проводится проверка, отметили в полиции.