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В центре Москвы двое злоумышленников избили и похитили юриста

Происшествия
14 июня, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В СК считают, что причиной похищения могла послужить профессиональная деятельность юриста

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Двое злоумышленников избили и похитили юриста в центре Москвы. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, похищение может быть связано с его профессиональной деятельностью.

"Днем 13 июня неустановленные лица, применяя физическую силу, вывели 50-летнего мужчину из подъезда жилого дома в Спартаковском переулке, посадили его в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении", - сообщила она.

По предварительным данным, мужчина занимался предпринимательской деятельностью в сфере юриспруденции.

По факту похищения возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Местонахождение похищенного юриста устанавливается.

По подозрению в совершении преступления задержаны 21-летний мужчина и 36-летняя женщина, они доставлены в следственный отдел. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

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