В центре Москвы двое злоумышленников избили и похитили юриста

Титул Интернационального чемпиона WBO будет стоять на кону боя Поветкин - РуденкоСпорт 14 июня, 14:40
Кремлев допустил, что Украина откажет во въезде российскому боксеру ГаджимагомедовуСпорт 14 июня, 14:38
Федерация бокса России имела гарантии организаторов об участии Кушиташвили в ЧЕСпорт 14 июня, 14:32
Госдума одобрила законопроект о фонде дольщиковЭкономика и бизнес 14 июня, 14:22
Суд Киева разрешил минюсту Украины взыскать $3 млн дивидендов "Газпрома"Экономика и бизнес 14 июня, 14:19
Нидерланды завершили ратификацию Соглашения ассоциации между ЕС и УкраинойМеждународная панорама 14 июня, 14:18
Выживший в лесу на Урале четырехлетний мальчик доставлен на лечение в ЕкатеринбургНовости Урала 14 июня, 14:13
Авиакомпания "Россия" будет выплачивать пилотам от 250 тыс. руб. при трудоустройствеТранспорт 14 июня, 14:08
"Реал" выразил уверенность в невиновности Роналду в деле о неуплате налоговСпорт 14 июня, 14:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Двое злоумышленников избили и похитили юриста в центре Москвы. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, похищение может быть связано с его профессиональной деятельностью.
"Днем 13 июня неустановленные лица, применяя физическую силу, вывели 50-летнего мужчину из подъезда жилого дома в Спартаковском переулке, посадили его в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении", - сообщила она.
По предварительным данным, мужчина занимался предпринимательской деятельностью в сфере юриспруденции.
По факту похищения возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Местонахождение похищенного юриста устанавливается.
По подозрению в совершении преступления задержаны 21-летний мужчина и 36-летняя женщина, они доставлены в следственный отдел. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.