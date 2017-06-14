Экс-глава ФСИН получил 8 лет колонии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывшего главу ФСИН Александра Реймера, признав его виновным в мошенничестве на 1,3 млрд рублей при закупке электронных браслетов, передает корреспондент ТАСС.

Двое других фигурантов дела - Николай Криволапов и Виктор Определенов - осуждены на 5 лет и 8 месяцев и 6 лет колонии соответственно. Суд лишил Реймера звания генерал- полковника, а Криволапова звания генерал-майора. Реймер также оштрафован на 800 тыс. рублей, его сообщники - на 600 тыс. и 700 тыс. рублей соответственно.

Суд не стал рассматривать гражданский иск к обвиняемым, оставив потерпевшим право обратиться с ним в порядке гражданского судопроизводства. Защита обвиняемых заявила о намерении обжаловать приговор.

Дело было передано в суд с обвинениями по статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве. В ходе прений сторон прокуратура отказалась от обвинения в превышении полномочий. По словам прокурора, ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), вменяемая фигурантам, предусматривает наказание за преступление, совершенное должностным лицом.

В ходе прений прокурор просила суд признать Реймера виновным в крупном мошенничестве и приговорить его к 9 годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей. Гособвинение просило лишить его звания генерал-полковника внутренней службы и государственных наград.

Предполагаемым соучастникам Реймера - его бывшему заместителю Николаю Криволапову и бывшему директору подведомственного ФСИН ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" Виктору Определенову - прокурор просила назначить 6 и 7 лет заключения соответственно со штрафом в 800 тыс. рублей каждому, а также лишить Криволапова звания генерал-майора.

Данные СК

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, несмотря на то, что Реймер, Криволапов и Определенов так и не признали вину, следователи собрали совокупность доказательств их причастности к мошенническим действиям.

"В рамках уголовного дела удалось установить, что создание подчиненного ФСИН России ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи" и его филиала в Самаре было предусмотрено их преступным планом", - пояснила она, отметив, что это давало возможность размещения в нем государственного заказа на электронные браслеты без проведения открытого конкурса.

Также соучастники получили возможность развертывания производства систем контроля на площадях фирмы "Мета" с привлечением ее персонала. "Штат квалифицированных сотрудников и производственные площади в созданном центре отсутствовали, а фирма "Мета" производила изделия, причем по цене составляющей 50% от утвержденной ФСИН. Затем фирма передавала их во ФГУП, а оно в свою очередь во ФСИН. "Причем цены на эти системы утверждались лично главой ведомства Александром Реймером, калькуляции стоимости изделий подписывались Определеновым", - отметила Петренко.

В рамках судебной товароведческой экспертизы эти цены тщательно анализировались, причем за несколько лет. Как оказалось, они были завышены многократно. "Например, мобильное контрольное устройство с электронным браслетом, которое закупалось по 119 тыс. рублей, в действительности стоило всего 19 тыс. рублей, и так по всем компонентам. Следователями СК были также приняты меры к обеспечению возмещения причиненного ущерба и исполнения приговора", - заключила представитель СК.

30 июня прошлого года Замоскворецкий суд Москвы в рамках этого дела приговорил предпринимателя Николая Мартынова (его фирмы поставляли браслеты - прим. ТАСС) к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

Именно Мартынов, по данным следствия, передал Реймеру в его кабинете 140 млн рублей наличными в качестве оплаты своих услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств. В связи с тем, что предприниматель признал свою вину, раскаялся и дал изобличающие показания, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а судебный процесс прошел в особом порядке.

Александр Реймер возглавлял ФСИН России с августа 2009 года по июнь 2012 года.