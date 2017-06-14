В Подольске мужчина в ссоре выстрелил в знакомых, два человека ранены

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мужчина в подмосковном Подольске в ссоре выстрелил в двух своих знакомых, с огнестрельными ранениями они доставлены в больницы. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы полиции Московской области Татьяна Петрова.

"В дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск из медицинского учреждения поступила информация о доставлении двух местных жителей, 1980 и 1983 годов рождения, с огнестрельными ранениями шеи и грудной клетки", - сказала она.

Полицейские по подозрению в причастности к стрельбе задержали 60-летнего жителя Климовска.

"Причиной произошедшего стал бытовой конфликт между мужчинами", - добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Стрелявший задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.