У СК нет данных о том, что "кратовский стрелок" был черным копателем

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Следствие не располагает данными о том, что "кратовский стрелок" был черным копателем; оружие времен Великой Отечественной войны он приобретал у коллекционеров. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Елена Фокина.

"В настоящее время следователи не располагают данными, что Игорь Зенков был копателем исторического оружия. Все предметы исторической атрибутики, в том числе со времен Великой Отечественной войны, Зенков приобретал у коллекционеров, в том числе на блошиных рынках", - сообщила она.