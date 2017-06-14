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Обвиняемую в хищении главу службы безопасности Русского музея отпустили под подписку

Происшествия
14 июня, 14:04 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, июня. /ТАСС

Ирину Кузнецову обвиняют в мошенничестве на сумму 4 млн рублей при заключении госконтракта на поставку охранного оборудования

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Смольнинский районный суд в среду отпустил под подписку о невыезде главу службы безопасности Русского музея Ирину Кузнецову, обвиняемую в хищении бюджетных средств. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Иосиф Габуния после состоявшегося предварительного слушания по делу.

"Суд сегодня по ходатайству защиты принял решение изменить меру с домашнего ареста на подписку о невыезде", - сказал Габуния. По его словам, рассмотрение дела по существу начнется осенью. "Первое заседание назначено на 4 сентября из-за отпуска судьи и защитника", - добавил адвокат. Суд также избрал меру пресечения в виде подписке петербургскому коммерсанту, который является вторым обвиняемым по делу.

Кузнецову задержали 19 апреля 2016 года, через два дня она была арестована. Ей предъявили обвинение в мошенничестве на сумму 4 млн рублей при заключении госконтракта на поставку охранного оборудования для Русского музея. В мае прошлого года ее защите удалось добиться смягчения меры пресечения на домашний арест. По данным местных СМИ, стоимость поставки оборудования для музея в 2013 году была завышена вдвое - с 4 до 8 млн рублей.

Директор Русского музея Владимир Гусев сообщил журналистам, что не будет отстранять Кузнецову от должности до завершения расследования. По его словам, после проведения внутреннего аудита в музее факт мошенничества в крупных размерах не был подтвержден.

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