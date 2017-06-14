Картина Брюллова "Христос во гробе" возвращена владельцу

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о контрабанде культурных ценностей в отношении коллекционера Александра Певзнера не будет пересмотрено, картина Карла Брюллова "Христос во гробе" ему возвращена.

"В связи с постановлением Конституционного суда сегодня президиум Верховного суда РФ отменил кассационное определение от 28 апреля 2016 года, которым из решения были исключены указания о возвращении картины владельцам", - уточнили ТАСС в пресс-службе Верховного суда.

В 2013 году Выборгский городской суд Ленинградской области в связи с истечением срока давности прекратил уголовное дело в отношении Певзнера, обвинявшегося в контрабанде культурных ценностей. Однако картина "Христос во гробе", признанная вещественным доказательством по делу, была у него конфискована. Картина была передана на ответственное хранение в Русский музей, который обеспечил сохранность шедевра и правильное обращение с ним.

Летом 2014 года Ленинградский областной суд частично отменил это решение, определив вернуть картину владельцам. Осенью 2015 года президиум облсуда подтвердил законность этого решения. В 2016 году ВС РФ исключил из решения указания о возвращении картины владельцам, а в остальном оставил решение Выборгского суда без изменения. После этого коллекционер обратился с жалобой в Конституционный суд (КС) РФ, который в марте этого года постановил пересмотреть судебное решение по делу.

Произведение, написанное знаменитым художником в 40-х годах XIX века, предназначалось графу Владимиру Адлербергу, потомки которого завещали полотно православному приходу в Брюсселе. Уже в наши дни настоятель прихода, оказавшись в бедственном финансовом положении, продал картину коллекционеру Александру Певзнеру. Он решил направить картину на экспертизу в Русский музей, но при этом, как установили правоохранительные органы, при пересечении границы указал заведомо недостоверные сведения, что и послужило основанием для его уголовного преследования.