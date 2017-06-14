СМИ: на севере Анкары в офисном здании прогремел взрыв, есть пострадавшие

АНКАРА, 14 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Взрыв прогремел на севере турецкой столицы, есть пострадавшие. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

По его данным, взрыв произошел в одном из офисных зданий в районе Енимахалле, затем там разгорелся пожар. На место происшествия прибывают пожарные службы и кареты скорой помощи.