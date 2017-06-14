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СМИ: на севере Анкары в офисном здании прогремел взрыв, есть пострадавшие

Происшествия
14 июня, 14:38 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

После взрыва разгорелся пожар, сообщает телеканал Habertürk

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АНКАРА, 14 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Взрыв прогремел на севере турецкой столицы, есть пострадавшие. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

По его данным, взрыв произошел в одном из офисных зданий в районе Енимахалле, затем там разгорелся пожар. На место происшествия прибывают пожарные службы и кареты скорой помощи.

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