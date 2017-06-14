Власти Забайкалья поручили дорожникам отремонтировать участок трассы, где разбился автобус

ЧИТА, 14 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти Забайкалья поручили управлению федеральных автомобильных дорог (ФКУ УФАД) "Южный Байкал" в кратчайшие сроки привести в соответствие с требованиями участок трассы "Байкал", где в ночь на 12 июня разбился автобус с паломниками, сообщила в среду пресс-служба губернатора.

"Организации, занимающейся обслуживанием дороги, поручено в кратчайшие сроки привести ее в соответствии с требованиями: установить барьерные ограждения, оборудовать всеми необходимыми дорожными знаками, нанести разметку", - говорится в сообщении.

Кроме того, на прошедшем в Чите заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Забайкальском крае принято решение вновь выступить с инициативой о введении обязательного лицензирования для всех без исключения перевозчиков, а также продолжить практику ежегодного обследования дорог. Губернатор Наталья Жданова потребовала, чтобы проверка автодорог и автопредприятий региона была завершена 1 июля.

Министр территориального развития края Виктор Паздников рассказал на заседании, что участок дороги, где произошла авария, находится в оперативном управлении ФКУ УФАД "Южный Байкал". "У нас много замечаний к организации, занимающейся содержанием этой дороги. Состояние дорожного полотна ежегодно ухудшается с того момента, как этот участок дороги был передан Управтодору "Южный Байкал", увеличивается аварийность", - сказал министр.

По его словам, правительство региона неоднократно обращалось в федеральный центр по вопросу передачи этого участка дороги в ведение края.

ГИБДД выявила множество нарушений

Ранее сообщалось, что ГИБДД выявила множество нарушений со стороны перевозчика и дорожных служб в ходе расследования ДТП с автобусом в Забайкалье. Как сообщил начальник регионального УГИБДД Эдуард Белобровый, автобус был приобретен водителем 6 июня, на момент ДТП он не был зарегистрирован на его имя, страховой полис оформлен на прежнего собственника. Системой ГЛОНАСС и видеорегистратором автомобиль не оборудован.

Кроме того, в 2016-2017 гг. водитель, как собственник транспортных средств, 50 раз привлекался к административной ответственности, основной вид нарушений - несоблюдение скоростного режима. Помимо этого, в заказ наряда на перевозку паломников был оформлен на 46 человек, в автобусе же на момент аварии находился 51 человек, включая водителя.

Проверка показала и существенные нарушения в обслуживании дороги - износ горизонтальной дорожной разметки, отсутствие металлического барьерного ограждения, знаков.

ДТП с автобусом паломников в Забайкалье

Автобус, в котором находился 51 человек, в ночь на 12 июня упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 14 человек - водитель автобуса скончался 13 июня в районной больнице, 35 человек находятся в медучреждениях.

Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Ранее одно уголовное дело о ДТП было передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Оно было возбуждено в отношении водителя автобуса. В среду следователи также возбудили уголовное дело по статье "Халатность" против должностных лиц ФКУ УФАД "Южный Байкал".