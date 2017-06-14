Свищев: Федерация бокса России должна срочно направить жалобу в МОКСпорт 14 июня, 16:05
Human Rights Watch осудила применение фосфорных снарядов коалицией во главе с СШАМеждународная панорама 14 июня, 15:57
Бизнесмен Полонский не будет участвовать в прениях сторон по делуПроисшествия 14 июня, 15:53
Турция отменила инспекцию мясных предприятий РоссииЭкономика и бизнес 14 июня, 15:28
Грандиозное авиашоу пройдет в ходе "Авиадартса" под ВоронежемАрмия и ОПК 14 июня, 15:25
Долго и обстоятельно: продолжительность и содержание прямых линий Владимира ПутинаПолитика 14 июня, 15:25
Парламент Испании проголосовал против вынесения вотума недоверия премьеруМеждународная панорама 14 июня, 15:23
Омбудсмен: подростки выходят на митинги в Москве из-за отсутствия диалога со взрослымиОбщество 14 июня, 15:22
Новозеландские футболисты смогли назвать из состава сборной России только ЖирковаСпорт 14 июня, 15:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛУГА, 14 июня. /ТАСС/. Самолет Росгвардии сбил лося при посадке в аэропорту Ермолино Калужской области.
"Факт того, что (случилось - прим. ТАСС) ЧП с участием самолета и лося на аэродроме, действительно был", - сказал источник в аэропорту.
Видео о случившемся опубликовано в соцсетях. Пользователи указывают, что инцидент произошел ночью, когда самолет Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет. Из людей никто не пострадал, однако животное погибло. Самолет получил значительные повреждения.
Предполагается, что лось мог пробраться на территорию аэродрома из-за халатности строителей, обустраивающих ограждение вокруг аэродрома. Рабочие убрали две бетонные плиты, а временное ограждение в момент ЧП отсутствовало.
ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
Аэродром Ермолино - военный аэродром в Боровском районе Калужской области, способен принимать самолеты Ил-76, Ту-154, Ан-12, Ан-72.