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Самолет Росгвардии сбил лося при посадке в аэропорту Ермолино Калужской области

Происшествия
14 июня, 15:07 дата обновления: 14 июня, 15:57 UTC+3 КАЛУГА КАЛУГА 14, июня. /ТАСС

Животное могло попасть на полосу из-за халатности строителей

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КАЛУГА, 14 июня. /ТАСС/. Самолет Росгвардии сбил лося при посадке в аэропорту Ермолино Калужской области.

"Факт того, что (случилось - прим. ТАСС) ЧП с участием самолета и лося на аэродроме, действительно был", - сказал источник в аэропорту.

Видео о случившемся опубликовано в соцсетях. Пользователи указывают, что инцидент произошел ночью, когда самолет Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет. Из людей никто не пострадал, однако животное погибло. Самолет получил значительные повреждения.

Предполагается, что лось мог пробраться на территорию аэродрома из-за халатности строителей, обустраивающих ограждение вокруг аэродрома. Рабочие убрали две бетонные плиты, а временное ограждение в момент ЧП отсутствовало.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Аэродром Ермолино - военный аэродром в Боровском районе Калужской области, способен принимать самолеты Ил-76, Ту-154, Ан-12, Ан-72.

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