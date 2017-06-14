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СМИ: три человека, включая иностранца, погибли при пожаре в отеле Стамбула

Происшествия
14 июня, 15:21 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

Причиной происшествия стал взрыв нагревателя воды в лобби гостиницы

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АНКАРА, 14 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Двое граждан Турции и один гражданин Чили стали жертвами пожара в одной из гостиниц Стамбула. Об этом сообщила газета Hurriyet.

По ее данным, пожар разгорелся во вторник в отеле Skalion в стамбульском районе Фатих. Причиной происшествия стал взрыв нагревателя воды в лобби гостиницы. Пожарным удалось эвакуировать 35 человек, большинство из которых были иностранцами.

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