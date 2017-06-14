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Бизнесмен Полонский не будет участвовать в прениях сторон по делу

Происшествия
14 июня, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В ходе судебного разбирательства бизнесмен был удален из процесса за неоднократные замечания судьи за нарушение дисциплины, разговоры с публикой, пререкания с прокурором

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Сергей Полонский

Сергей Полонский

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Бизнесмен Сергей Полонский, обвиняемый в хищении более 2,6 млрд руб., не будет участвовать в прениях сторон по уголовному делу в его отношении. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.

"Полонского в прениях не будет. Его доставят только на последнее слово", - сказала она, напомнив, что прения по делу состоятся 16 июня в 10:00 мск.

В ходе судебного разбирательства Полонский был удален из процесса за неоднократные замечания судьи за нарушение дисциплины, разговоры с публикой, пререкания с прокурором.

Полонский обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Наказание по этому обвинению предусматривает до 10 лет колонии. Он обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". Общая сумма похищенного превышает 2,6 млрд руб.

Фигурантами дела являются также члены совета директоров корпорации Алексей Адикаев, Дмитрий Луценко и Максим Темников. Они объявлены в международный розыск.

Вместе с Полонским на скамье подсудимых находятся руководитель финансового департамента корпорации "Миракс групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин, которые обвиняются в пособничестве мошенничеству.

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Полонский, Сергей Юрьевич
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