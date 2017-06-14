При крушении самолета на западе США погибли подросток и его отец

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Двухмоторный самолет Beechcraft King разбился на юге американского штата Нью-Мексико. Два человека погибли, включая 13-летнего подростка. Об этом сообщило Управление полиции этого штата.
По его данным, катастрофа произошла минувшей ночью. Самолет разбился вскоре после взлета с аэродрома Руидосо, расположенного в 225 км к северо-востоку от Эль-Пасо в штате Техас.
Как информировал представитель полиции Нью-Мексико Карл Кристиансен, "жертвы опознаны: 39-летний Джастин Кинг и его сын". Самолет сгорел.
Причины катастрофы пока не установлены. Расследованием занимаются сотрудники Национального управления по безопасности на транспорте США.