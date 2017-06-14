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Подросток погиб в Пермском крае, делая селфи на опоре ЛЭП

Происшествия
14 июня, 16:32 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Анастасия Аверкова

Энергетики со ссылкой на данные следствия сообщают, что на опору ЛЭП забрались два подростка, один остался жив

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ПЕРМЬ, 14 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Подросток, решивший сделать экстремальное селфи на опоре линии электропередачи (ЛЭП), погиб в Пермском крае. Об этом сообщает в среду пресс-служба филиала "Пермьэнерго" компании "МРСК-Урала".

Энергетики уточнили, что ЧП произошло накануне в Очерском районе.

"При самовольном подъеме на опору воздушной линии электропередачи классом напряжения 110 кВ погиб 15-летний подросток. По данному факту работает специальная комиссия, расследованием инцидента также занимаются правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе компании.

Энергетики со ссылкой на данные следствия сообщают, что на опору ЛЭП "Апрельская-Очер" забрались два подростка.

"При приближении к токоведущим частям, находящимся под напряжением, один из них получил смертельный удар током. Второй подросток остался жив, сейчас он дает показания правоохранительным органам", - рассказали в "Пермьэнерго".

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