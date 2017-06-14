Суд вернул в полицию материал на Дадина за неповиновение полиции 12 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в среду вернул в полицию административный материал в отношении активиста Ильдара Дадина, задержанного 12 июня за неповиновение требованиям полицейских в ходе несанкционированной акции на Тверской улице. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Материал возвращен в полицию для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению в суде", - сказала она.

Власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Вечером 11 июня некоторые организаторы митинга призвали перенести акцию на Тверскую улицу. Как сообщили в МВД, полиция задержала более 150 человек за участие в несанкционированной акции оппозиции на Тверской улице. В ней участвовали в общей сложности около 4,5 тыс. человек.