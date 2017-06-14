Суд продлил арест обвиняемому в гибели детей директору лагеря на Сямозере до 18 сентября

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Верховный суд Карелии продлил до 18 сентября арест директору лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, которую обвиняют в гибели 14 детей во время водного похода в июне 2016 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемой Решетовой Елене Васильевне до 15 месяцев, то есть по 18 сентября 2017 года включительно", - сказала судья Ольга Пальчун.

Решетовой ранее предъявили обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".

В ходе судебного заседания следователь и прокурор требовали продлить срок ареста обвиняемой на три месяца, так как, по их мнению, на свободе она может помешать расследованию дела, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от суда и следствия и оказать давление на свидетелей. Решетова и два ее адвоката выступили против удовлетворения ходатайства, так как следственные действия по делу завершены, все свидетели допрошены, а необходимые экспертизы проведены. Они просили поместить свою подзащитную под домашний арест.

"Конечно, я не могу представить и не могу оценить степень своей вины с учетом всех материалов, которые мне предоставляются - протоколов, обвинений, материалов следствия. Она будет озвучена позже. Вину еще нужно доказать", - сказала Решетова, которая находится под стражей с 21 июня 2016 года.

Трагедия на Сямозере

По версии следствия, Решетова, начальник лагеря Вадим Виноградов, инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, зная о штормовом предупреждении в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и отправили 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Кроме того, сотрудники лагеря не выдали детям спасательные жилеты подходящего размера.

Во время шторма 18 июня 2016 года два туристических каноэ с 24 детьми перевернулись, в результате чего 14 воспитанников лагеря утонули. При этом Решетова, Виноградов и Круподерщиков умышленно не сообщили в экстренные службы о происшествии, не желая негативной реакции общественности, которая могла подорвать деловую репутацию лагеря и принести убытки. Поэтому они решили оставить детей, участвовавших в походе, в опасных для жизни условиях, считают следователи.

После трагедии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела. Виноградов находится под стражей. Экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, Круподерщиков, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович - под подпиской о невыезде. Также в гибели детей обвиняют Ильина, который проходит срочную службу и находится под наблюдением командования воинской части. Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии- поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.