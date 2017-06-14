СК просит ареста для распылившего газ в лицо сотруднику ОМОН на акции в Москве

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Басманный суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об аресте участника несанкционированной акции в центре Москвы, распылившего газ в лицо сотруднику ОМОН. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Михаила Галяшкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Приминение насилия к представителю власти"). Заседание начнется в ближайшее время", - сказала она.
По данным СК, 12 июня во время несанкционированной акции вблизи дома 18/1 по Тверской улице один из участников этой акции распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. В результате он получил ожог глаз, ему оказана необходимая медицинская помощь.