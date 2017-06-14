Задымление на энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло из-за брошенного окурка

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КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Причиной задымления в помещениях третьего энергоблока Чернобыльской АЭС 13 июня стал окурок, который бросил кто-то из находившихся на объекте.
Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины.
"Причиной задымления стало курение в неположенном месте неустановленным лицом. Сейчас идет служебное расследование, инициированы дополнительные проверки противопожарного режима Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.
В четырех помещениях третьего энергоблока 13 июня около 16:00 произошло задымление, которое оперативно ликвидировали прибывшие пожарные. Реактор этого энергоблока был полностью остановлен в 2000 году.
В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв с разрушением активной зоны реактора. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров, в основном на Украине, в Белоруссии и России.
Работа ликвидаторов со всего Советского Союза, которые очистили крышу от "фонящих" обломков и предотвратили попадание радиоактивных материалов в грунтовые воды, позволило уже к ноябрю 1986 года завершить объект "Укрытие" - первый бетонный саркофаг высотой более 50 метров. Он удерживает не менее 95% топливосодержащих масс разрушенного реактора, а также около 70 тысяч тонн радиоактивного металла, бетона, стеклообразной массы, несколько десятков тонн радиоактивной пыли. В ноябре 2016 года над ним установлена арка нового защитного сооружения.