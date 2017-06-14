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Washington Post назвала имя стрелявшего по конгрессменам в Вирджинии

Происшествия
14 июня, 18:13 дата обновления: 14 июня, 18:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Злоумышленника зовут Джеймс Ходжкинсон, ему 66 лет

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© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Газета The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщила о том, что человека, открывшего этим утром стрельбу по членам Конгресса США в Вирджинии, зовут Джеймс Ходжкинсон, ему 66 лет.

Издание утверждает, что в апреле 2006 года в штате Иллинойс ему было предъявлено обвинение в том, что он был причастен к нанесению повреждений некоему транспортному средству. Лицензия на занятие бизнесом у него истекла в ноябре 2016 года.

В результате стрельбы в Вирджинии в городе Александрия пострадали четыре человека в том числе член Палаты представителей Конгресса США Стивен Скалис. Он получил ранение в бедро, сейчас его жизнь вне опасности. Сам нападавший был ранен полицией.

В свою очередь шеф полиции Александрии Майкл Браун, выступая на брифинге для журналистов, назвал стрельбу в городе "изолированным инцидентом". Он заверил, что населению города сейчас "ничто не угрожает".

Это подтвердил со своей стороны и шеф бюро ФБР США в Вашингтоне Тим Слейтер. Федеральное бюро возглавило расследование инцидента, потому что среди пострадавших был как минимум один член Конгресса США. 

На вопрос о том, было ли нападение политически мотивированным и подозревают ли власти теракт, Браун и Слейтер ответили одинаково: "Пока такие выводы делать преждевременно, расследование только начинается".

По сообщениям СМИ, в связи с произошедшим в Вашингтоне усилена охрана ключевых объектов, включая здания Конгресса США и Белый дом. Президент страны Дональд Трамп отменил поездку в министерство труда США, намечавшуюся на вторую половину дня.

 

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