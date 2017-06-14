Росгвардия опровергла информацию о неправомерных действиях ОМОН на акции в Москве

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Росгвардия опровергла информацию о неправомерных действиях сотрудников ОМОН при задержании нарушителей общественного порядка в ходе несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы 12 июня.

"Информация, распространенная некоторыми СМИ, о якобы неправомерных действиях сотрудников ОМОН при задержании нарушителей общественного порядка не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве. "Сотрудники ОМОН в ходе несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в ходе несанкционированной акции на Тверской улице действовали в строгом соответствии с законом", - подчеркнул представитель Росгвардии.

Он отметил, что несмотря на неоднократное предупреждение о недопустимости правонарушений, "отдельные участники несанкционированной акции грубо проигнорировали требования закона, вели себя агрессивно как в отношении окружающих, так и сотрудников правоохранительных органов". "Воспользовавшись тем, что в этот день в столице проходило значительное количество праздничных мероприятий, посвященных Дню России, они пытались блокировать входы и выходы станций метрополитена и подземные переходы, препятствовали движению граждан и всячески мешали отдыху москвичей и гостей столицы", - подчеркнул представитель Росгвардии.

По его словам, "отдельные группы граждан неоднократно пытались прорваться через оцепление и выйти на проезжую часть, выкрикивали провокационные лозунги, оскорбляли представителей правоохранительных органов и демонстративно провоцировали их на силовые действия". "Так, один из митингующих распылил под защитный шлем в лицо сотруднику ОМОН перцовый аэрозоль. В результате сотрудник получил ожог роговицы глаза. Другому сотруднику ОМОН из толпы был нанесен удар в спину, в результате которого омоновец получил травму и был вынужден обратиться за медицинской помощью", - сказал представитель главка Росгвардии.

В этой ситуации, отметил он, сотрудники ОМОН вынуждены были применить необходимые меры по пресечению правонарушений. "Важно отметить, что законные требования сотрудников и военнослужащих Росгвардии обязательны для исполнения гражданами и должностными лицами. При этом любые попытки посягательства на их жизнь и здоровье будут незамедлительно и жестко пресекаться, а лица, их допустившие, привлекаться к ответственности, вплоть до уголовной", - сказал он, добавив, что Росгвардия и впредь будет решительно действовать, в рамках установленных федеральным законом полномочий в отношении лиц, пренебрегающих законами РФ, нарушающих права, свободы и законные интересы ее граждан.