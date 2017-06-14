Напавший на конгрессменов в Вирджинии скончался

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что человек, открывший в среду огонь по конгрессменам в городе Александрия (штат Вирджиния), скончался от полученных ранений.

"Власти продолжают расследовать это преступление, нападавший скончался от полученных им ран", - сказал он, делая специальное заявление для прессы. Трамп отметил, что вести расследование поручено ФБР.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что преступника звали Джеймс Ходжкинсон, ему было 66 лет, он проживал в штате Иллинойс.

Утром в среду в Александрии группа конгрессменов и их помощников тренировалась для проведения благотворительной игры в бейсбол, когда по ним был открыт огонь. Ранения получили несколько человек, в том числе заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса Стивен Скалис. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Прибывшие на место сотрудники полиции были вынуждены применить оружие против нападавшего, он был ранен и доставлен в больницу.