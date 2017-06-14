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Полиция предупредила население о стрельбе в Сан-Франциско

Происшествия
14 июня, 20:00 дата обновления: 14 июня, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Ожидаются перекрытие улиц для движения транспортных средств и нарушения работы транспорта

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© AP Photo/Ringo H.W. Chiu

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Стрельба произошла около автотрассы в городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США).

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Об этом сообщило Управление городской полиции, рекомендовав населению держаться подальше от места событий.

"Полиция прибыла на место стрельбы, происшедшей около пересечения 17-й улицы и улицы Вермонт-стрит. Пожалуйста, держитесь подальше от этого места. Ожидаются перекрытие улиц для движения транспортных средств и нарушения работы транспорта", - уточнили в управлении.

По сведениям СМИ, в указанном выше районе наблюдается присутствие большого числа блюстителей порядка. При этом ранее агентство Reuters сообщило о том, что в результате стрельбы есть пострадавшие. 

14 июня в штате Вирджиния неизвестный открыл огонь по группе конгрессменов и их помощников во время тренировки для благотворительного бейсбольного матча. Ранения получили несколько человек, в том числе заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса Стивен Скалис, сейчас его состояние оценивается, как стабильное. Прибывшие на место сотрудники полиции были вынуждены применить оружие против нападавшего, он был ранен и скончался в больнице.

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