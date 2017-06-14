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Стрелявший в конгрессменов-республиканцев в Вирджинии был сторонником демократов

Происшествия
14 июня, 20:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Ранее газета The Washington Post сообщила, что преступника звали Джеймс Ходжкинсон, ему было 66 лет, он проживал в штате Иллинойс

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Человек, открывший в среду огонь по конгрессменам- республиканцам в городе Александрия (штат Вирджиния), в прошлом году работал добровольцем в штабе сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который был соперником Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщил в официальном заявлении сам Сандерс.

"Меня только что проинформировали, что предполагаемый стрелок на тренировочном бейсбольном матче республиканцев, по всей видимости, был добровольцем в моей предвыборной кампании", - отметил сенатор.

"Насилие любого сорта неприемлемо в нашем обществе, поэтому я осуждаю самым решительным образом эту акцию", - добавил Сандерс.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что преступника звали Джеймс Ходжкинсон, ему было 66 лет, он проживал в штате Иллинойс.

Этим утром в Александрии группа конгрессменов и их помощников тренировалась для проведения благотворительной игры в бейсбол, когда по ним был открыт огонь. Ранения получили несколько человек, в том числе, заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса Стивен Скалис, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Прибывшие на место сотрудники полиции были вынуждены применить оружие против нападавшего, он был ранен и скончался в больнице.

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Нападение на американских конгрессменов в Вирджинии
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