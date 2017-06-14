Мосгорсуд оставил в СИЗО замначальника столичного главка СК РФ Никандрова

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста до 19 июля заместителю начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Денису Никандрову, обвиняемому в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Никандрова до 19 июля", - сказал собеседник агентства.

Ранее Лефортовский суд продлил на такой же срок арест двум другим фигурантам дела - начальнику управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову.

Никандров, Максименко и Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). Как считает следствие, они получили 1 млн долларов взятки за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников резонансной перестрелки около кафе на Рочдельской улице в Москве.