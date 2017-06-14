Мосгорсуд оставил в СИЗО замначальника столичного главка СК РФ Никандрова

Терентьев: участие паралимпийцев РФ в ОИ-2018 зависит от нынешнего состава исполкома МПКСпорт 14 июня, 20:31
"Аритмия" Бориса Хлебникова удостоена Гран-при "Кинотавра"Культура 14 июня, 20:27
Матвиенко: до 90 млрд рублей направляются ежегодно на вмешательство во внутренние дела РФПолитика 14 июня, 20:21
МГУ остался единственным вузом РФ в первой сотне репутационного рейтинга THEОбщество 14 июня, 20:09
Меркушкин: готовность стадиона "Мордовия-Арена" составляет 70%Спорт 14 июня, 20:08
Полиция предупредила население о стрельбе в Сан-ФранцискоПроисшествия 14 июня, 20:00
Дмитрий Булыкин стал советником президента ФК "Локомотив"Спорт 14 июня, 19:58
Задолженность ФК "Динамо" перед Eflen Constructions Ltd. существенно сниженаСпорт 14 июня, 19:58
Высказывания Владимира Путина в ходе "Прямых линий" об отношениях со странами ЗападаБиографии и справки 14 июня, 19:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста до 19 июля заместителю начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Денису Никандрову, обвиняемому в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Никандрова до 19 июля", - сказал собеседник агентства.
Ранее Лефортовский суд продлил на такой же срок арест двум другим фигурантам дела - начальнику управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову.
Никандров, Максименко и Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). Как считает следствие, они получили 1 млн долларов взятки за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников резонансной перестрелки около кафе на Рочдельской улице в Москве.