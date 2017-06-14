Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО замначальника столичного главка СК РФ Никандрова

Происшествия
14 июня, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Дениса Никандрова до 19 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста до 19 июля заместителю начальника Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Денису Никандрову, обвиняемому в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Смотрите также

"В особо крупном размере": громкие коррупционные скандалы в цифрах

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Никандрова до 19 июля", - сказал собеседник агентства.

Ранее Лефортовский суд продлил на такой же срок арест двум другим фигурантам дела - начальнику управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову.

Никандров, Максименко и Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). Как считает следствие, они получили 1 млн долларов взятки за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец - одного из участников резонансной перестрелки около кафе на Рочдельской улице в Москве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
2
Бизнесмен Михайлов просит взыскать с Навального и ФБК 500 тыс. руб. по иску о защите чести
3
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
4
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
5
Суд ООН дал Украине срок до 12 июня 2018 года на подготовку меморандума по иску к РФ
6
Эксперты: поправки о мессенджерах и сим-картах защищают интересы граждан и бизнеса
7
Выживший в лесу на Урале четырехлетний мальчик доставлен на лечение в Екатеринбург
Темы дня
Загрузка...
Реклама