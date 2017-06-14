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В Сан-Франциско в результате стрельбы погибли четыре человека

Происшествия
14 июня, 21:20 дата обновления: 14 июня, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Стрелявший был ранен полицейскими и скончался в больнице

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© AP Photo/Eric Risberg

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Трое человек погибли в результате стрельбы в здании почтовой компании UPS в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния). Стрелявший был ранен полицейскими и скончался в больнице, сообщило агентство Reuters.

Управление городской полиции косвенно подтвердило факт наличия жертв. "Подразделение специального назначения продолжает обыск здания в поиске новых жертв и свидетелей", - уточнили органы правопорядка в своем Twitter. По их данным, основная часть обыска здания UPS завершена.

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Согласно информации очевидцев, с которыми поговорили журналисты газеты San Francisco Chronicle, трагедия произошла около девяти часов утра. Мужчина в коричневой форме персонала UPS открыл беспорядочную стрельбу, спровоцировав панику и бегство множества клиентов и сотрудников компании из четырехэтажного здания. Двое работников почты подтвердили изданию, что стрелял их коллега.

Полиция оперативно стянула силы к месту инцидента, оцепив его и проведя досмотр спасавшихся бегством людей. Центр UPS расположен на пересечении 17-й улицы и улицы Вермонт-стрит, в преимущественно жилом районе Портеро-Хилл. Блюстители порядка уведомили жителей о перекрытии дорог в этой зоне.

Ранее в штате Вирджиния неизвестный открыл огонь по группе конгрессменов и их помощников во время тренировки для благотворительного бейсбольного матча. Ранения получили несколько человек, в том числе заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса Стивен Скалис, сейчас его состояние оценивается, как стабильное. Прибывшие на место сотрудники полиции были вынуждены применить оружие против нападавшего, он был ранен и скончался в больнице.

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