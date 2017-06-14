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Следователи на месте дома кратовского стрелка обнаружили человеческие останки

Происшествия
14 июня, 21:48 дата обновления: 14 июня, 22:03 UTC+3

По данным СК РФ, останки были обнаружены в месте, где находилась комната матери стрелка

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© Алексей Штокал/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Следователи в ходе поисков матери жителя подмосковного Кратово Игоря Зенкова, застрелившего четырех человек, на месте его сгоревшего дома обнаружили человеческие останки. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Елена Фокина.

"В ходе мероприятий, направленных на поиск останков тела Светланы Герцевой, матери Игоря Зенкова, и разбора места пожара, был обнаружен костный фрагмент с признаками термического воздействия", - сказала она.

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По словам Фокиной, фрагмент был обнаружен на месте, где, по данным следствия, находилась комната пожилой женщины. Он направлен на генетическую экспертизу. "Следователями регионального СК назначена молекулярно- генетическая судебная экспертиза для установления ДНК профиля человека и сравнения с ДНК профилем Игоря Зенкова", - пояснила Фокина.

Представитель ГСУ сообщила, что следователи пока не располагают результатами назначенных по уголовному делу судебных экспертиз.

"Выводы экспертов в совокупности с другими добытыми в ходе расследования доказательствами позволят установить истинную причину совершения преступления, его обстоятельства и восстановить полную картину событий", - добавила Фокина.

Житель Кратово Игорь Зенков вечером 10 июня устроил стрельбу по людям со своего участка, погибли 4 человека. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, открыв стрельбу по правоохранителям и закидав их гранатами. Спецоперация, в ходе которой преступник был ликвидирован, длилась более 7 часов. Ранения получили четыре бойца Росгвардии.

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