Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Раненный в Вирджинии американский конгрессмен находится в критическом состоянии

Происшествия
14 июня, 22:06 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Отмечается, что другие пациенты пребывают в хорошем состоянии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения, полученного утром. Об этом говорится в заявлении медицинского центра MedStar, размещенном на его странице в Twitter.

"Конгрессмен Скалис получил тяжелое ранение и остается в критическом состоянии. Другие пациенты пребывают в хорошем состоянии", - говорится в заявлении.

Скалису ранее была проведена операция. Он получил ранение в бедро после того, как 66-летний житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по бейсбольному полю в городе Александрия (штат Вирджиния), где тренировались члены Конгресса. Среди других пострадавших - помощники законодателей и полицейские, прибывшие на место.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нападение на американских конгрессменов в Вирджинии
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белоруссия перестанет учитывать рубль в валютных резервах из-за перехода на методику МВФ
2
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
3
Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФ
4
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
5
Следователи на месте дома кратовского стрелка обнаружили человеческие останки
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает с 1 июля
Темы дня
Загрузка...
Реклама