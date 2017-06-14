Раненный в Вирджинии американский конгрессмен находится в критическом состоянии

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ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения, полученного утром. Об этом говорится в заявлении медицинского центра MedStar, размещенном на его странице в Twitter.
"Конгрессмен Скалис получил тяжелое ранение и остается в критическом состоянии. Другие пациенты пребывают в хорошем состоянии", - говорится в заявлении.
Скалису ранее была проведена операция. Он получил ранение в бедро после того, как 66-летний житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по бейсбольному полю в городе Александрия (штат Вирджиния), где тренировались члены Конгресса. Среди других пострадавших - помощники законодателей и полицейские, прибывшие на место.