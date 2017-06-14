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Полиция Сан-Франциско сообщила, что инцидент со стрельбой не связан с терроризмом

Происшествия
14 июня, 23:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Преступник, покончивший с собой, действовал в одиночку

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© AP Photo/Eric Risberg

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Убийство трех человек в среду в здании почтовой компании UPS в Сан-Франциско (штат Калифорния) не связано с терроризмом. Преступник, покончивший с собой, действовал в одиночку, сообщило Управление городской полиции.

"В настоящий момент мы не считаем, что инцидент связан с терроризмом", - отметила полиция в своем Facebook.

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Отмечается, что одна из групп оперативников засекла, где находился подозреваемый, вооруженный пистолетом военного образца. В этот момент преступник совершил самоубийство. "На тот момент безопасность в помещении была обеспечена, мы считаем, что подозреваемый действовал один", - уточнили в управлении.

Органы правопорядка подтвердили, что убийца был одет в униформу персонала UPS. Почтовая компания в заявлении информировала, что виновник происшествия являлся ее сотрудником, как и трое убитых.

Полиция продолжает осмотр четырехэтажного здания UPS, расположенного на пересечении 17-й улицы и улицы Вермонт-стрит, в преимущественно жилом районе Портеро-Хилл. Оцепление этого почтового центра снято, однако движение транспорта по улицам в этой зоне по-прежнему перекрыто.

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