Мосгорсуд продлил срок ареста экс-главы Коми Вячеслава Гайзера до 19 сентября

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в ряде тяжких преступлений. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вячеслав Леонтьев.

"Мосгорсуд сегодня продлил срок содержания под стражей Вячеславу Гайзеру до 19 сентября", - сказал защитник. На этот же срок продлен арест в отношении предполагаемых сообщников экс-главы Коми.

Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления", а позже добавилось обвинение по статье о взятке. В настоящее время следствие по делу завершено, обвиняемые знакомятся с материалами дела, которых насчитывается более 450 томов.

Фигурантами дела, помимо Гайзера, являются еще 18 человек, в том числе бывший зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов и экс- сенатор от региона Евгений Самойлов. По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей. Указом президента РФ Гайзер был отстранен от должности.