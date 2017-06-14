Мосгорсуд продлил срок ареста экс-главы Коми Вячеслава Гайзера до 19 сентября

Полиция Сан-Франциско сообщила, что инцидент со стрельбой не связан с терроризмомПроисшествия 14 июня, 23:33
"Краснодар" и "Спартак" сыграют в третьем туре чемпионата России по футболу 31 июляСпорт 14 июня, 23:23
Игорь Денисов не ведет переговоров с "Зенитом" и связывает свое будущее с ФК "Локомотив"Спорт 14 июня, 23:10
Памфилова: Навальный не может участвовать в выборах из-за судимостиПолитика 14 июня, 23:00
Мамиашвили поблагодарил Евкурова за организацию чемпионата России по борьбе в НазраниСпорт 14 июня, 22:49
Сборная Португалии по футболу прибыла в Россию для участия в Кубке конфедерацийСпорт 14 июня, 22:43
"Динамо" подписало контракт с футболистом ВандерсономСпорт 14 июня, 22:33
Силуанов: решение ФРС повысить ставку не окажет существенного влияния на экономику РФЭкономика и бизнес 14 июня, 22:21
Крамник обыграл Карлсена на шахматном супертурнире в СтавангереСпорт 14 июня, 21:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в ряде тяжких преступлений. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вячеслав Леонтьев.
"Мосгорсуд сегодня продлил срок содержания под стражей Вячеславу Гайзеру до 19 сентября", - сказал защитник. На этот же срок продлен арест в отношении предполагаемых сообщников экс-главы Коми.
Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления", а позже добавилось обвинение по статье о взятке. В настоящее время следствие по делу завершено, обвиняемые знакомятся с материалами дела, которых насчитывается более 450 томов.
Фигурантами дела, помимо Гайзера, являются еще 18 человек, в том числе бывший зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов и экс- сенатор от региона Евгений Самойлов. По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей. Указом президента РФ Гайзер был отстранен от должности.