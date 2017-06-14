Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд продлил срок ареста экс-главы Коми Вячеслава Гайзера до 19 сентября

Происшествия
14 июня, 23:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

На этот же срок продлен арест в отношении предполагаемых сообщников Гайзера

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в ряде тяжких преступлений. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вячеслав Леонтьев.

Читайте также новости по теме:
Дело Гайзера
© Валерий Шарифулин/ТАСС

"Ренове" неизвестно о претензиях следствия по выводу прибыли в офшоры

СК прекратил дело в отношении Гайзера о даче взятки экс-главе Сыктывкара

Следствие пока не разъяснило Гайзеру суть предъявленного ему обвинения

"Мосгорсуд сегодня продлил срок содержания под стражей Вячеславу Гайзеру до 19 сентября", - сказал защитник. На этот же срок продлен арест в отношении предполагаемых сообщников экс-главы Коми.

Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления", а позже добавилось обвинение по статье о взятке. В настоящее время следствие по делу завершено, обвиняемые знакомятся с материалами дела, которых насчитывается более 450 томов.

Фигурантами дела, помимо Гайзера, являются еще 18 человек, в том числе бывший зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов и экс- сенатор от региона Евгений Самойлов. По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей. Указом президента РФ Гайзер был отстранен от должности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Гайзера
Страны
Россия
Персоны
Гайзер, Вячеслав Михайлович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Памфилова: Навальный не может участвовать в выборах из-за судимости
2
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
3
Число жертв пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне возросло до 12
4
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
5
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
6
Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФ
7
Apple исполнила требования ФАС по делу о ремонте iPhone в России
Темы дня
Загрузка...
Реклама