CNN: пяти чиновникам в штате Мичиган предъявили обвинения в непредумышленном убийстве

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Пяти чиновникам в американском штате Мичиган предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве в рамках расследования дела о некачественной питьевой воде в городе Флинт. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

По ее данным, самым высокопоставленным должностным лицом, которому генпрокуратура Мичигана предъявила обвинения, является глава департамента здравоохранения штата Ник Лайон. Непредумышленное убийство также инкриминируется еще четырем чиновникам более низкого ранга, работающим в администрации Флинта.

Все они, как указывает прокуратура, не предприняли достаточно усилий с тем, чтобы решить проблему некачественной воды в городе, из-за чего погибли 12 человек, еще более 80 пострадали. "Ситуация во Флинте привела к кризису доверия по отношению к правительству Мичигана и тем лидерам, которые берут на себя ответственность и решают проблемы", - говорится в заявлении генпрокурора штата Билла Шутте.

Критическая ситуация с водоснабжением во Флинте - городе с преимущественно темнокожим населением общей численностью около 100 тыс. человек - возникла в 2014 году, когда было принято решение построить водоканал от озера Гурон до Флинта. На время строительства в целях экономии средств город отключили от системы водоснабжения Детройта и перевели на обеспечение из реки Флинт.

После этого посыпались жалобы населения на вкус и запах водопроводной воды. Больше всего жителей беспокоило повышение уровня содержания свинца в организме детей, их родители связали это с качеством воды. Под напором жалоб и недовольства власти города снова подключили городской водопровод к водоснабжению Детройта, однако проблема сохранилась.

После этого в городе было введено чрезвычайное положение в связи с угрозой, которую представляет для здоровья населения повышенное содержание свинца в водопроводной воде. Кроме того, по результатам расследования независимые эксперты установили связь между некачественной водой из реки Флинт и вспышкой смертельно опасной "болезни легионеров" в штате Мичиган, из-за которой погибли 12 человек.