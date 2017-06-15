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Площадь облака пепла при извержении вулкана Шивелуч на Камчатке достигла 36 тыс. кв. км

Происшествия
15 июня, 2:09 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Для вулкана установлен красный код опасности

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Площадь облака пепла при извержении вулкана Шивелуч на Камчатке достигла 36 тыс. кв. км. Об этом в четверг сообщила ТАСС руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

"Облако пепла при извержении вулкана Шивелуч продолжает растекаться в северо-восточном и юго-западном направлениях от вулкана. Головная часть движется на север - северо- восток от вулкана в сторону Карагинского залива. Площадь облака на данный момент составляет почти 36 тыс. кв. км. Деятельность Шивелуча продолжается, возможны выбросы пепла на высоту до 15 км над уровнем моря", - сообщила Гирина.

Для вулкана установлен наивысший - красный цветовой код опасности.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, один из наиболее крупных на ее территории. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке продолжается с кратковременными периодами затишья с 2010 года. На нем постоянно происходит рост лавового купола, наблюдается парогазовая деятельность, сход раскаленных лавин.

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