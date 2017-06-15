CNN: конгрессмен США получила письмо с угрозами после стрельбы в Вирджинии

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Член Палаты представителей Конгресса США Клодия Тенни (республиканка, от штата Нью-Йорк) после произошедшей в среду стрельбы в городе Александрия (штат Вирджиния) получила электронное письмо с угрозами. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, в письме, направленном конгрессмену, содержался, в частности, текст следующего содержания: "Один готов, осталось еще 216". "Ты этого не ожидала?" - также отмечалось в тексте послания наряду с рядом других угроз.

Как рассказали представители Тенни телеканалу, конгрессмен связала это письмо со стрельбой, произошедшей в Александрии, в результате которой пострадали несколько человек, в том числе один из членов Палаты представителей. Тенни запросила в связи с этим дополнительную охрану, однако пока это просьба не была выполнена, отмечает телекомпания.

В среду утром в Александрии группа конгрессменов и их помощников тренировалась перед благотворительным матчем в бейсбол, когда по ним был открыт огонь. Ранения получили несколько человек, в том числе заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса Стивен Скалис. Он был доставлен в больницу, его состояние оценивается как критическое. Прибывшие на место сотрудники полиции были вынуждены применить оружие против нападавшего, он был госпитализирован и скончался в больнице.

Преступника звали Джеймс Ходжкинсон, ему было 66 лет, он проживал в штате Иллинойс. По данным телеканала Fox News, Ходжкинсон работал в инспекции жилых зданий, деловых и промышленных предприятий. Некоторое время назад срок действия его профессиональной лицензии истек, мужчина остался без работы. На него поступали жалобы в связи с порчей имущества и потенциальной склонностью к насилию.