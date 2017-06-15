Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вслед за Шивелучем на Камчатке выбросил пепел вулкан Ключевской

Происшествия
15 июня, 3:11 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Высота столба составила 6,5 км над уровнем моря

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Вулкан Ключевской на Камчатке, вслед за вулканом Шивелуч, выбросил пепел. Высота столба составила 6,5 км над уровнем моря. Об этом в четверг ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 6,5 км над уровнем моря. Шлейф распространяется в южном и юго- западном направлениях. Протяженность шлейфа составила 155 км", - сообщил собеседник.

Для вулкана установлен оранжевый цветовой код опасности. При этом пепел от Ключевского смешался с пеплом от Шивелуча и накрыл соседние вулканы Безымянный и Плоский Толбачик.

Ранее утром вулкан Шивелуч произвел выброс пепла на высоту до 12 км над уровнем моря. Облако распространилось на 36 тыс. кв. км в двух направлениях и накрыло поселки Козыревск, Ключи и Майское Усть-Камчатского района и село Атласово Мильковского района, где выпало от 1 до 3 мм пепла. По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, население было своевременно извещено о начале пеплопада, людям рекомендовано не покидать жилые дома. Отмечается, что в наличии в поселках имеются респираторы и ватно-марлевые повязки, которые в случае необходимости будут выданы людям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи на месте дома кратовского стрелка обнаружили человеческие останки
2
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
3
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
4
Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФ
5
Пентагон: катер ВМС Ирана направил лазерный луч на вертолет ВС США
6
Путин назвал диалог с Обамой по Украине полезным и неконфронтационным
7
В Госдуму внесут законопроект о запрете ночных пассажирских перевозок
Темы дня
Загрузка...
Реклама