Вслед за Шивелучем на Камчатке выбросил пепел вулкан Ключевской

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Вулкан Ключевской на Камчатке, вслед за вулканом Шивелуч, выбросил пепел. Высота столба составила 6,5 км над уровнем моря. Об этом в четверг ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 6,5 км над уровнем моря. Шлейф распространяется в южном и юго- западном направлениях. Протяженность шлейфа составила 155 км", - сообщил собеседник.

Для вулкана установлен оранжевый цветовой код опасности. При этом пепел от Ключевского смешался с пеплом от Шивелуча и накрыл соседние вулканы Безымянный и Плоский Толбачик.

Ранее утром вулкан Шивелуч произвел выброс пепла на высоту до 12 км над уровнем моря. Облако распространилось на 36 тыс. кв. км в двух направлениях и накрыло поселки Козыревск, Ключи и Майское Усть-Камчатского района и село Атласово Мильковского района, где выпало от 1 до 3 мм пепла. По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, население было своевременно извещено о начале пеплопада, людям рекомендовано не покидать жилые дома. Отмечается, что в наличии в поселках имеются респираторы и ватно-марлевые повязки, которые в случае необходимости будут выданы людям.