Облсуд Сахалина отказал семье Хорошавина в пересмотре дела о конфискации имущества

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Коллегия Сахалинского областного суда отказала в возобновлении судебного производства в рамках гражданского дела о конфискации имущества на 1,1 млрд рублей у семьи экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, сообщила ТАСС адвокат Хорошавина Ольга Артюхова.

"Накануне прошло заседание коллегии областного суда, нам отказано в удовлетворении заявления. Данное решение мы будем обжаловать", - сказала Артюхова.

Она уточнила, что адвокаты просили принять в производство процесс по данному гражданскому делу в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. К ним относится разъяснения Конституционного суда, данные в ответ на жалобу семьи Хорошавиных в ноябре прошлого года о нарушении их конституционных прав решением сахалинского суда, вынесенным на основании закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам".

Конституционный суд по данной жалобе тогда разъяснил, что совершеннолетние дети чиновников не являются субъектами ответственности по этому закону. Кроме того, не подлежит изъятию нерегистрируемое имущество (ювелирные изделия, деньги, часы); обязательна и досудебная процедура контроля доходов.

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. По версии следствия, в 2009 году он создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей. 25 марта того же года президент РФ Владимир Путин уволил Хорошавина с поста губернатора в связи с утратой доверия.

Суд Южно-Сахалинска 20 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества семьи Хорошавиных на 1,1 млрд рублей, как не подтвержденного официальными доходами. Речь идет о квартирах в Москве, доме на Рублевском шоссе, денежных средствах и ювелирных изделиях.