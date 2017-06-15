Трамп навестил в больнице раненного в Вирджинии американского конгрессмена

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп навестил в среду вечером заместителя лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивена Скалиса, который находится в критическом состоянии в вашингтонском медицинском центре MedStar. Об этом сообщили журналисты, сопровождающие главу государства.

Американский лидер, которому 14 июня исполнился 71 год, и первая леди Меланья Трамп принесли в больницу два букета белых цветов. "Только что покинул находящегося в больнице Стивена Скалиса, одного из поистине великих людей. Он находится в очень тяжелом состоянии, но он настоящий боец. Молитесь за Стива!" - написал глава государства на своей странице в Twitter.

Just left hospital. Rep. Steve Scalise, one of the truly great people, is in very tough shape - but he is a real fighter. Pray for Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2017 г.

Ранее медицинский центр сообщил, что конгрессмен "получил тяжелое ранение и остается в критическом состоянии". Врачи рассказали, что пуля привела к повреждению внутренних органов, обширному внутреннему кровоизлиянию и перелому костей таза. Скалису, по мнению медиков, необходимо провести еще ряд операций.

Конгрессмен получил ранение в бедро после того, как 66-летний житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по бейсбольному полю в городе Александрия (штат Вирджиния), где тренировались члены Конгресса. Среди других пострадавших - помощники законодателей и полицейские, прибывшие на место.