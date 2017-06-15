В Хабаровске три гражданина КНДР получили травмы при обрушении перекрытия дома на стройке

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ХАБАРОВСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку по факту обрушения перекрытия строящегося дома, в результате чего трое рабочих из КНДР получили тяжелые травмы. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова.
"Прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка законности нахождения иностранных граждан на территории возводимого объекта и соблюдения правил техники безопасности при выполнении строительных работ подрядной организацией ООО "Управление строительства", - сказала Глазова.
Она уточнила, что обрушение перекрытие арки строящегося дома жилого комплекса "Аквамарин" произошло 14 июня около 21:00 (14:00 мск), с высоты четвертого этажа упали и получили травмы разной степени тяжести трое рабочих, граждане Корейской Народной Демократической Республики. Все трое госпитализированы в краевую клиническую больницу №2, им оказывается необходимая медицинская помощь.