Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на месте падения ступеней ракеты в Казахстане

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Водитель "КамАЗа" российского предприятия ракетно-космической отрасли "НПО машиностроения" погиб при тушении пожара в казахстанской степи, образовавшегося на месте падения ступеней российской ракеты- носителя "Союз-2.1а", сообщает Роскосмос.

"По имеющейся информации, при тушении пожара погиб водитель автомобиля "КамАЗ", сотрудник АО "НПО машиностроения". АО "НПО машиностроения" (не входит в Госкорпорацию "Роскосмос") занимается обеспечением эксплуатации районов падения. Автомобиль "КамАЗ" накрыло пламенем в результате особенно сильного порыва ветра", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

По данным госкорпорации, боковые блоки ракеты, как и положено, упали в заданном районе падения на расстоянии около 50 км западнее Жезказгана. Ракета была запущена с космодрома Байконур. Она отправила к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-06".

"Из-за сложных метеоусловий в районе падения боковых блоков (плюс 34 градуса Цельсия, ветер с порывами до 15 м/сек) в безлюдной местности произошел степной пожар. Угрозы населению нет, возгорание локализовано", - говорится в сообщении.