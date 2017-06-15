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Самолет ВВС Малайзии пропал с радаров, ведутся поиски

Происшествия
15 июня, 8:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Самолет покинул военную базу около 11:00 по местному времени (06:00 мск), связь с ним была потеряна спустя полчаса

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Самолет ВВС Малайзии пропал с радаров. Об этом сообщил телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на Королевские ВВС Малайзии.

По его информации, воздушное судно покинуло военную базу малайзийского города Куантан (штат Паханг) около 11:00 по местному времени (06:00 мск), связь с ним была потеряна спустя полчаса.

В настоящий момент ведется поисково-спасательная операция.

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