Власти США провели эвакуацию в порту Чарльстон из-за "потенциальной угрозы"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти США провели эвакуацию людей из одного из терминалов порта Чарльстон в штате Южная Каролина из-за обнаружения предмета, представляющего "потенциальную угрозу", на борту грузового судна. Об этом сообщило агентство The Associated Press (AP). Операция началась в среду вечером по местному времени.
По имеющимся данным, предмет, из-за которого была объявлена тревога, может представлять собой так называемую грязную бомбу - взрывное устройство, содержащее радиоактивные или иные опасные материалы. В случае его срабатывания опасные вещества распыляются в атмосфере и заражают территорию.
Потенциально опасный предмет находится на борту контейнеровоза Maersk Memphis. На месте происшествия находятся группы по работе с опасными веществами и сотрудники спасательных служб.
Расследование инцидента начала ФБР, сообщает газета NY Daily News.