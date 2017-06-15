Депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна госпитализирован после ДТП

Транспорт Москвы продлит работу в дни Кубка конфедерацийМосква 15 июня, 10:18
Грузооборот группы НМТП в январе-мае вырос на 1,4% - до 63,5 млн тТранспорт 15 июня, 10:14
СМИ: правкомиссия по транспорту одобрила программу развития "Росморпорта" до 2020 годаТранспорт 15 июня, 10:11
Всемирный боксерский совет продолжит рассмотрение апелляции ПоветкинаСпорт 15 июня, 9:37
Скончался Алексей БаталовКультура 15 июня, 9:19
Сулейман: Мэйуэзер-младший не должен испытать проблем в бою с МакгрегоромСпорт 15 июня, 9:06
Ставропольское ООО "МДМ" увеличит производство мясных полуфабрикатов на кредитные средстваБанк историй успеха 15 июня, 9:02
Четыре новых инвестора готовы вложить 2 млрд рублей в ОЭЗ "Ворота Байкала"Экономика и бизнес 15 июня, 8:52
Власти Японии обнародовали документы, способные нанести удар по престижу премьера АбэМеждународная панорама 15 июня, 8:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Автомобиль "Шкода", за рулем которого находился депутат фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Олег Барна, врезался в трамвай в Киеве на проспекте Победы. В результате аварии трамвай сошел с рельсов, а депутат был госпитализирован, сообщают местные СМИ.
"Автомобиль, за рулем которого был народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна, на большой скорости врезался ночью в трамвай на площади Победы в Киеве", - говорится в сообщении "ТСН". По предварительным данным, автомобиль не предоставил преимущества трамваю и совершил столкновение.
В результате столкновения, по информации издания, трамвай сошел с рельсов, а в вагоне вылетели окна. Пассажиров на тот момент в нем не было. Водителя автомобиля госпитализировали с различными травмами. Сам Барна рассказал изданию утром, что состояние его здоровья "нормальное", но еще какое-то время вынужден провести в больнице.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и выясняет причины аварии.