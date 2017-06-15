Депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна госпитализирован после ДТП

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Автомобиль "Шкода", за рулем которого находился депутат фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Олег Барна, врезался в трамвай в Киеве на проспекте Победы. В результате аварии трамвай сошел с рельсов, а депутат был госпитализирован, сообщают местные СМИ.

"Автомобиль, за рулем которого был народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна, на большой скорости врезался ночью в трамвай на площади Победы в Киеве", - говорится в сообщении "ТСН". По предварительным данным, автомобиль не предоставил преимущества трамваю и совершил столкновение.

В результате столкновения, по информации издания, трамвай сошел с рельсов, а в вагоне вылетели окна. Пассажиров на тот момент в нем не было. Водителя автомобиля госпитализировали с различными травмами. Сам Барна рассказал изданию утром, что состояние его здоровья "нормальное", но еще какое-то время вынужден провести в больнице.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и выясняет причины аварии.