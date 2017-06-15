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Пять работников омского предприятия отравились метаном

Происшествия
15 июня, 9:44 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Двое из них находятся в реанимации

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ОМСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Пять работников очистных сооружений в Калачинске Омской области отравились на насосной станции метаном, двое из них попали в реанимацию, сообщила в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В городе Калачинск пятеро рабочих муниципального предприятия "Очистные сооружения "Куликовские" 14 июня для проведения ремонтных работ спустились в подвальное помещение насосной станции. Когда они открыли задвижку, жидкие отходы и скопившийся метан под давлением стали поступать в помещение. Все мужчины обратились в лечебное учреждение с признаками острого отравления метаном, двое из них находятся в реанимационном отделении", - уточнили в ведомстве.

В ходе проверки следователи установят причины случившегося и дадут оценку действиям должностных лиц по признакам преступления по статье "Нарушение требований охраны труда" УК РФ.

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