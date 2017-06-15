СК опроверг информацию о завершении расследования основного дела в отношении Васильевой

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ опроверг информацию СМИ о завершении расследования основного уголовного дела в отношении бывшего директора департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой.
"Эта информация не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается Главным военным следственным управлением СК РФ", - сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.
Ранее о завершении расследования основного уголовного дела в отношении Васильевой сообщил "Росбалт".
В начале апреля Следственный комитет опровергал сообщения о снятии ареста с имущества Васильевой. Следствием еще в ходе расследования уголовного дела были арестованы счета, драгоценности, недвижимость и картины, принадлежавшие ей. Как отметили в СК, после проведения экспертизы арест был снят лишь с картин, не представляющих никакой художественной ценности.
Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева была осуждена на пять лет заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества ведомства. Она отбывала наказание в колонии во Владимирской области с 23 июля 2015 года. Через месяц Судогодский суд вынес решение об освобождении ее по УДО.