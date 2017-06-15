Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Погибший и пострадавший при пожаре на месте падения ступеней "Союза" были казахстанцами

Происшествия
15 июня, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Автомобиль "КамАЗ", в котором находились граждане Казахстана, накрыло пламенем после сильного порыва ветра

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Погибший и пострадавший при тушении пожара в районе падения боковых блоков ракеты-носителя "Союз 2.1а" в Карагандинской области были гражданами Казахстана, сообщили ТАСС в пресс-службе "НПО Машиностроения".

"После особенно сильного порыва ветра пламенем накрыло автомобиль "КамАЗ". В результате погиб водитель "КамАЗа" Хатюшин Юрий Андреевич 1964 года рождения и пострадал слесарь механосборочных работ Тыц Вячеслав Павлович 1968 года рождения. Оба - граждане Республики Казахстан, сотрудники АО "ВПК "НПО машиностроения" с 1999 года", - сообщили на предприятии.

Тыц в настоящее время находится в больнице города Жезказган, где ему оказывается медицинская помощь, пояснили в пресс-службе.

"ВПК "НПО машиностроения" окажет всю необходимую помощь семьям погибшего и пострадавшего", - сказали на предприятии.

Сотрудники базы №1 Центра эксплуатации районов падения АО "ВПК "НПО машиностроения" пострадали 14 июня 2017 года при тушении степного пожара в районе падения боковых блоков ракеты-носителя "Союз 2.1а". Это произошло на расстоянии около 50 километров западнее города Жезказган (Казахстан). В данном районе сложились чрезвычайно сложные метеоусловия: температура плюс 34 градуса Цельсия и ветер с порывами до 15 м/сек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Один из последних романтиков": деятели культуры вспоминают Алексея Баталова
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Прощание с Баталовым состоится в Доме кино
5
Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на месте падения ступеней ракеты в Казахстане
6
Скончался Алексей Баталов
7
СК опроверг информацию о завершении расследования основного дела в отношении Васильевой
Темы дня
Загрузка...
Реклама