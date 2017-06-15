Погибший и пострадавший при пожаре на месте падения ступеней "Союза" были казахстанцами

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Погибший и пострадавший при тушении пожара в районе падения боковых блоков ракеты-носителя "Союз 2.1а" в Карагандинской области были гражданами Казахстана, сообщили ТАСС в пресс-службе "НПО Машиностроения".
"После особенно сильного порыва ветра пламенем накрыло автомобиль "КамАЗ". В результате погиб водитель "КамАЗа" Хатюшин Юрий Андреевич 1964 года рождения и пострадал слесарь механосборочных работ Тыц Вячеслав Павлович 1968 года рождения. Оба - граждане Республики Казахстан, сотрудники АО "ВПК "НПО машиностроения" с 1999 года", - сообщили на предприятии.
Тыц в настоящее время находится в больнице города Жезказган, где ему оказывается медицинская помощь, пояснили в пресс-службе.
"ВПК "НПО машиностроения" окажет всю необходимую помощь семьям погибшего и пострадавшего", - сказали на предприятии.
Сотрудники базы №1 Центра эксплуатации районов падения АО "ВПК "НПО машиностроения" пострадали 14 июня 2017 года при тушении степного пожара в районе падения боковых блоков ракеты-носителя "Союз 2.1а". Это произошло на расстоянии около 50 километров западнее города Жезказган (Казахстан). В данном районе сложились чрезвычайно сложные метеоусловия: температура плюс 34 градуса Цельсия и ветер с порывами до 15 м/сек.