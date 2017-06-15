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Пожарные смогли добраться до верхних этажей сгоревшего жилого дома в Лондоне

Происшествия
15 июня, 11:27 дата обновления: 15 июня, 11:36 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Однако полномасштабная поисковая операция пока не может начаться в связи с наличием угрозы для пожарных

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Лондон, 15 июня

Лондон, 15 июня

© REUTERS/Peter Nicholls

ЛОНДОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Пожарные смогли добраться до верхних этажей сгоревшего жилого дома Grenfell Tower и провели первоначальный осмотр его помещений. Об этом сообщила начальник пожарной службы Лондона Дэни Коттон.

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© REUTERS/Toby Melville

При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы

"Некоторые внутренние структуры здания в данный момент считаются небезопасными, кроме центральной его части, поэтому пожарные смогли добраться до самого верха. Они провели первоначальный недолгий осмотр дверных проемов", - сказала она, подчеркнув, что полномасштабная поисковая операция сейчас не может быть осуществлена в связи с наличием угрозы для пожарных. Коттон также исключила возможность обнаружения живых людей в сгоревшем здании.

Каак сообщила Коттон британской вещательной корпорации "Би-би-си", пожарные провели быстрый осмотр всех 24 этажей высотки. 

"На верхних этажах сохранились небольшие очаги огня, - отметила она. - С учетом произошедшего и опасений за конструкции здания мы на данный момент не направляем туда пожарных".

Британцы менее чем за сутки пожертвовали в фонды помощи пострадавшим от пожара в Лондоне более 1 млн фунтов стерлингов ($1,3 млн), информирует газета Gardian. По ее данным, на призывы двух благотворительных фондов и газеты Evening Standard откликнулись тысячи людей. Кроме того, муниципальные власти собрали для погорельцев около 200 тыс. фунтов ($255 тыс.).

Как информировал телеканал Sky News, ожидается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит место происшествия. Ранее она призвала провести тщательное расследование случившегося.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower произошел ночью в среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. Согласно последним данным, число погибших достигло 12 человек, госпитализация потребовалась 79 пострадавшим, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. В полиции при этом заявляют, что точное число жертв в данный момент не установлено, предполагая, что оно будет расти по мере обнаружения останков погибших.

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